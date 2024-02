CONCURSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ABRE INSCRIÇÕES NESTA QUINTA-FEIRA

As inscrições para o novo concurso da Caixa Econômica Federal começam nesta quinta-feira, 29, às 10h, pelo site da Fundação Cesgranrio. Elas vão até 25 de março, às 16h, e as provas serão realizadas no dia 26 de maio.

O processo seletivo vai preencher 4 mil vagas de nível médio e 50 de nível superior, com salários iniciais de até R$ 14.915. Veja:

NÍVEL MÉDIO:

– Técnico Bancário Novo (1,6 mil vagas) – salário de R$ 3.762

– Técnico Bancário Novo para a área de TI (1,6 mil vagas) – salário de R$ 3.762

– Cadastro reserva (800 vagas) – salário de R$ 3.762

NÍVEL SUPERIOR:

– Médico do Trabalho (28 vagas, sendo 5 para cadastro reserva) – salário de R$ 11.186

– Engenheiro de Segurança do Trabalho (22 vagas, sendo 5 para cadastro reserva) – salário de R$ 14.915

Para participar, é necessário pagar uma taxa de R$ 50 para os cargos de nível médio e R$ 65 para os de nível superior. Inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem pedir a isenção do pagamento até o dia 7 de março.

As oportunidades estão espalhadas por todo o Brasil. Na hora da inscrição, os candidatos deverão selecionar um polo de trabalho, mas não poderão escolher uma cidade ou unidade específica da Caixa dentro dele.