IFRN lança edital com 1.076 vagas para cursos técnicos

A Pró-Reitoria de Ensino do Instituto federal do Rio Grande do Norte (Proen/IFRN) publicou Edital do processo seletivo com 1076 vagas para cursos técnicos de nível médio, destinados a quem já concluiu o ensino médio.

Com ingresso no semestre letivo 2024.1, serão cursos técnicos ofertados por doze campi do IFRN: Apodi; Ipanguaçu; Mossoró; Natal-Central; Natal-Cidade Alta; Natal-Zona Leste; Natal-Zona Norte; Nova Cruz; Parelhas; Parnamirim; Santa Cruz; e São Paulo do Potengi.

Inscrições e provas

As inscrições têm início às 14h do dia 15 de setembro e vão até as 23h59 do dia 15 de outubro deste ano. A ação deve ser feita de forma on-line, na Área do Candidato, no sítio da Fundação de Apoio ao IFRN (Funcern), que está realizando o processo seletivo. O período de isenção da taxa de inscrição, no valor de R$ 30, vai de 15 a 24 de setembro.

As provas do processo seletivo estão previstas para o dia 26 de novembro, no horário das 13h às 17h (horário oficial local), nas cidades onde as candidatas e os candidatos, se aprovados, serão matriculados e frequentarão os cursos. A seleção será realizada através de provas de Língua portuguesa, Matemática e uma produção textual.

O resultado final está previsto para o dia 28 de dezembro.

Confira o edital: Clique Aqui