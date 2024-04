EQUIPE DO HOSPITAL ANTÔNIO FERRAZ É VÍTIMA DE FAKE NEWS EM MACAU

Essa não é a primeira vez que a equipe médica e de enfermagem do Hospital Municipal Antônio Ferraz e do Pronto Socorro Alfredo Teixeira é vítima de notícias falsas com ataques cibernéticos. No plantão da manhã desta segunda-feira (15), foi divulgado através das redes sociais, um vídeo com a intenção de induzir à população a acreditar que uma senhora desmaiada no chão, estaria naquela situação por falta de assistência médica e hospitalar.

Na verdade, não durou muitas horas após o vídeo viralizar para a própria população externar o repúdio pela distorção dos fatos e repor a verdade, esclarecendo que a senhora estava ali em um momento de dor e desespero, acompanhando um familiar que veio ao óbito, após uma parada cardíaca, mesmo tendo recebido o atendimento emergencial.

Assistida pela equipe médica de plantão com o acompanhamento do setor de serviço social do HAF, a senhora recebeu toda a assistência necessária pela equipe de plantão.

Fake news e desinformação

É lamentável que em um dia difícil para a equipe do HAF com a perda de três vidas durante o plantão, ter ainda que lidar com notícias falsas e desinformação. Em um video, a diretora do hospital, Ivani Varela e o médico plantonista, Dr. William Palhares esclareceram os fatos.

Procura alta

Com o crescimento dos casos de síndromes gripais e de suspeitas de dengue, o pronto socorro do HAF tem atendido em média 250 pessoas por dia, além das emergências. Somente nesta segunda-feira (15), cinco pacientes foram regulados para Natal.

A clínica médica do hospital está com 15 pessoas internadas em enfermarias. “Qualquer tipo de fake news prejudica a sociedade. Agora imagina quando isso interfere nos profissionais que estão ali trabalhando e se doando para atender a população no serviço de saúde e salvar vidas”, lamentou Ivani Varela.

Discurso do ódio

Para se imunizar contra as mentiras, a OMS recomenda sempre priorizar fontes confiáveis. “Além das notícias falsas, a saúde de Macau ainda enfrenta o discurso de ódio de uma pequena parte da população”, concluiu Ivani.

