PROJETO VALE SUSTENTÁVEL VAI REFLORESTAR 108,64 HECTARES DE ÁREA DEGRADADAS, NO ASSENTAMENTO NOVOS PINGOS, EM ASSU/RN

A equipe técnica do Projeto Vale Sustentável, que conta com a parceria da Petrobras, realizou nesta segunda-feira (15), um estudo da área e do solo, no Assentamento Novos Pingos, no município de Assú. A atividade de identificação e demarcação da área a ser restaurada faz parte do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (sigla Prad), que vai auxiliar na recuperação de 108,64 hectares na comunidade.

A análise realizada pelos Engenheiros Agrónomos, Obdon Fernandes de Oliveira Neto e Jailson Damasceno Bezerra, tem por objetivo identificar as condições da vegetação, do solo, bem como os impactos sofridos ao longo dos anos. O estudo é fator importante para a recuperação da vegetação nativa do Bioma Caatinga. Após a conclusão, inicia-se o processo de cercamento, plantio e acompanhamento do crescimento das mudas nativas.

O projeto Vale Sustentável é uma realização da @anearnoficial em parceria com @petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

Projeto Vale Sustentável