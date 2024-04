EX-PREFEITO FLÁVIO VERAS PERMANECE INELEGÍVEL APESAR DE INFORMAÇÕES DIVULGADAS POR ASSESSORES

O ex-prefeito de Macau, Flávio Veras, tem anunciado, por meio de sua assessoria de imprensa, sua intenção de concorrer novamente ao cargo de prefeito no próximo pleito municipal. Ele sustenta que superou as condenações na justiça eleitoral que anteriormente o tornaram inelegível. No entanto, essa alegação diverge da realidade, na qual Veras conseguiu apenas a extinção da punibilidade em um dos processos judiciais contra ele. Como resultado, efetuou o pagamento de uma multa de R$ 30 mil para obter uma certidão de regularidade eleitoral, que é precária, dada as demais condenações que possui.

Essa estratégia do político visa, primordialmente, manter o apoio de vereadores e candidatos aliados a seu grupo político, mas não reflete a verdade dos fatos, conforme pode ser facilmente verificado nos registros da justiça eleitoral. Assim, Veras permanece inelegível, sem previsão de quando poderá efetivamente concorrer em uma eleição.

Veras e o Caso de Desvio de Dinheiro Público

Em 2015, Flávio Veras foi preso em uma operação que desvendou um esquema de desvio de fundos públicos. Segundo investigações do Ministério Público (MP), foi evidenciado um superfaturamento e subsequente desvio de R$ 1,2 milhão dos cofres públicos, orquestrado por Veras em conluio com funcionários públicos e empresários. Este esquema envolvia contratos firmados pela Prefeitura de Macau com valores significativamente acima dos pagamentos reais feitos às bandas contratadas, com a diferença sendo apropriada indevidamente pelos envolvidos.

As acusações surgiram a partir das investigações da Operação Máscara Negra, realizada em 2013, que resultou na execução de 53 mandados de busca e apreensão, além de 14 mandados de prisão, expedidos pela justiça de Macau, reforçando a série de desafios legais enfrentados por Veras.

Blog do BG