Macau promete reunir grande público na festa de virada de ano

Com a tradição de realizar um dos maiores carnavais de rua do Rio Grande do Norte, a cidade de Macau vive a expectativa para receber o ano novo. A Secretaria Municipal de Governo e Turismo organizou uma programação festiva com bandas e show pirotécnico para o réveillon.

O palco será montado na Orla de Camapum e as atrações já estão confirmadas. A cantora Ericarla Alves e o cantor Lucas Boquinha, além do DJ Jari serão responsáveis pela animação da noite que terá show pirotécnico na contagem regressiva para o ano novo.

A estrutura de segurança e saúde já está mobilizada para atender eventuais emergências durante o evento na orla. A presença da Guarda Municipal, juntamente com a Polícia Militar e o reforço da segurança particular vão garantir a ordem durante a festa, que começa a partir das 23h do domingo (31), com previsão para terminar nas primeiras horas da manhã de 1º janeiro de 2024.

Economia aquecida

O evento que já é uma tradição na terra das salinas, movimenta o setor de bares e restaurantes da orla e esquece a economia local, com o incremento nas vendas no comércio de bebidas e alimentos e no segmento de serviços, a exemplo dos salões de beleza e manicure.

Assecom/PMM