MACAU: RENOVANDO ALIANÇA COM O PSDB, ZÉ ANTÔNIO SE FORTALECE RUMO À REELEIÇÃO

O vice-prefeito de Macau, Rodrigo Aladim (PSDB), assume a coordenação política do grupo que dará apoio a reeleição do pré-candidato à prefeito de Macau, José Antônio de Menezes. A missão será compartilhada com o assessor especial de governo, Fábio Sá.

Eleito vice-prefeito em 2020 para o terceiro mandato do atual prefeito Dr. Zé Antônio, Rodrigo Aladim comanda o diretório local do PSDB, partido que tem três dos dez vereadores que apoiam o governo na Câmara Municipal de Macau.

As informações são do blog Celso Amâncio.