GABIGOL É SUSPENSO POR DOIS ANOS POR FRAUDE DO EXAME ANTIDOPING

Por Letícia Marques e Raphael Zarko — Rio de Janeiro

Gabigol foi suspenso por dois anos por fraude do exame antidoping. O julgamento, que teve início na semana passada, foi concluído nesta segunda. O atacante do Flamengo foi julgado nesta tarde pela Justiça Desportiva Antidopagem, em sessão que durou pouco mais de duas horas.

A pena começou a valer a partir de 8 de abril de 2023, quando foi realizada a coleta no CT do clube. Portanto, ele está impedido de jogar até abril de 2025. Cabe recurso. O julgamento foi apertado, com o placar de 5 a 4 a favor da punição do atacante.