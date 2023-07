Mais de 18 mil carteiras de identidade aguardam retirada nas unidades de Central do Cidadão

Segundo informações fornecidas pelos gerentes das 28 Centrais do Cidadão espalhadas pelo Rio Grande do Norte, mais de 18 mil documentos de identidade (RG) foram emitidos, porém ainda estão pendentes de retirada pelos cidadãos. Para realizar o resgate do documento, basta comparecer à Central onde a emissão foi realizada, portando outro documento de identificação, e proceder à retirada.

Desde a adoção do RG biométrico em 2021, o tempo de entrega do documento sofreu modificações, e a média para recebimento atualmente varia entre 15 e 20 dias úteis. Essa medida é justificada como uma precaução de segurança. Antes da implementação da biometria, não havia nenhum tipo de conferência nos documentos, o que possibilitava a entrega imediata. Entretanto, com a utilização da biometria, um setor específico do Instituto Técnico Científico de Polícia (ITEP) é responsável por verificar a veracidade dos dados antes de liberar o documento para o cidadão. Um outro fator que afeta o processo de emissão é a impressão dos RGs em São Paulo, uma vez que a empresa responsável pelas identidades está situada na região.

Ausência

Um desafio adicional no funcionamento das emissões de RGs é o elevado número de ausências de pessoas que agendam o serviço, mas não comparecem no dia e horário marcados. Essa falta de comparecimento representa cerca de 40% dos agendamentos realizados, dificultando o processo de emissão para aqueles que realmente necessitam do documento.

Diante dessa situação, os gestores solicitam que as pessoas compareçam às Centrais do Cidadão assim que o RG estiver pronto para retirada. Ressalta-se a importância de agendar o serviço somente quando houver certeza do comparecimento, a fim de evitar o desperdício de vagas e otimizar o atendimento.

Contato

Em caso de dúvidas sobre o processo de emissão e retirada do RG, bem como outros serviços oferecidos, a população pode entrar em contato com o perfil oficial das Centrais do Cidadão no Instagram (@centraldocidadaooficial), que conta com uma equipe pronta para ajudar e orientar.