NOVA PARABÓLICA DIGITAL: SAIBA COMO SE PREPARAR PARA RECEBER O TÉCNICO NA SUA RESIDÊNCIA

Assim como o equipamento, a instalação é completamente gratuita para os beneficiários do programa

Famílias de menor renda, beneficiárias de algum programa social do Governo Federal e que utilizam a parabólica tradicional para ver televisão, têm direito a receber gratuitamente a nova parabólica digital. O serviço é feito pela Siga Antenado, entidade sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel para apoiar a população de menor renda durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

Após o agendamento, o beneficiário define a melhor data para a visita do técnico e instalação dos equipamentos. No dia marcado, a pessoa que fez o cadastro precisa estar em casa. O instalador confere a documentação do beneficiário e verifica se há uma parabólica tradicional em funcionamento na residência, por isso é importante que o beneficiário não desinstale o equipamento antes da instalação.

O instalador não cobra nada pela instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital, que é composto por uma antena, um receptor, cabos, conectores e um controle remoto com pilhas, e também não pede dados bancários ou fotografa documentos. Outro ponto importante: a Siga Antenado não recolhe e nem retira a antena parabólica antiga, que permanece na casa do beneficiário.

Para saber se tem direito ao benefício e agendar a instalação da nova parabólica digital, é preciso acessar o site sigaantenado.com.br e informar o NIS (Número de Identificação Social) ou CPF. Se o agendamento já estiver disponível em sua cidade e seu nome estiver na lista, basta preencher um questionário para verificar se está apto ao benefício. Outra opção é ligar para o 0800 729 2404, número que também funciona como WhatsApp.

A dona de casa Maria Nazaré Firmino, moradora da cidade de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, já teve a nova parabólica digital instalada em sua residência. “Fiquei sabendo pela rádio da cidade que teria que fazer a troca da antena. Fiz o agendamento na Siga Antenado e já vieram instalar o aparelho. Agora, assistir à TV é outra coisa. Os canais pegam bem, não tem chiado e a imagem é limpa”, conta ela.

Mais de 1,7 milhão de famílias beneficiadas

Mais de 1,7 milhão de instalações da nova parabólica digital já foram concluídas desde julho de 2022. A expectativa é beneficiar outras milhões de famílias de todas as regiões do país.

O kit gratuito com a nova parabólica digital é destinado a pessoas inscritas em programas sociais do Governo Federal e que tenham a parabólica antiga em pleno funcionamento no momento da visita do técnico.

São muitas as vantagens da nova parabólica digital: mais de 80 canais, inclusive regionais, totalmente gratuitos, sem interferências, chiados, falhas e outros problemas de transmissão.