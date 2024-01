O IFRN MACAU, em parceria com a 3R PETROLEUM e a FUNCERN, lança o projeto POÇOS DE CONHECIMENTO. Este projeto inovador na região de Macau e cidades vizinhas oferecerá, durante o primeiro semestre de 2024, 05 cursos de capacitação profissional na área de Petróleo e Gás:

PROPRIEDADES E PROCESSAMENTO DO PETRÓLEO;

BOMBAS, COMPRESSORES E ELETRO-ELETRÔNICA;

ELEVAÇÃO ARTIFICIAL DO PETRÓLEO;

INSTRUMENTAÇÃO E MEDIÇÃO APLICADA À INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS;

TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS APLICADAS AO PETRÓLEO.

Cada curso terá a duração de 80 horas-aula e será realizado no IFRN MACAU, no período noturno, às terças e quintas. Os(as) estudantes aprovados ao final de cada curso receberão certificado fornecido pelo IFRN e uma bolsa no valor de R$ 380,00 para custear eventuais despesas de transporte e lanche durante os dias de aula.

De acordo com o coordenador geral do projeto, Prof. André Freire Mastrorocco, “este projeto é uma excelente oportunidade para pessoas das cidades de Macau, Pendências, Alto do Rodrigues, Guamaré e Galinhos iniciarem uma capacitação no setor do petróleo e gás, que está gerando muitos empregos na região”.

Ao todo, o projeto oferecerá 200 vagas (40 por curso) com reserva de 10 vagas para participantes PcD. As inscrições, sorteio das vagas e matrículas ocorrerão na primeira quinzena de fevereiro de 2024.

Para se inscrever, homens e mulheres devem ter no mínimo 18 anos de idade e ter concluído ou estar no último ano do ensino médio. A previsão do início das aulas é para o final do mês de fevereiro. Para não perder essa chance, continue acompanhando as mídias sociais do IFRN MACAU.