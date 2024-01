PREFEITURA DE GUAMARÉ ABRE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSORES

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, torna público a todos os interessados que, estão abertas inscrições dos candidatos presencial com o preenchimento da ficha de inscrição e entrega dos títulos especificados no Anexo V Local da Inscrição: Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira, situada à Rua Nicolau Vieira de Melo, 119 Centro – Guamaré, no período de 26, 29, e 30/01/2024, das 08:00h as 12:00h 13:00h as 17:00h.

O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação da homologação do Resultado Final, podendo ser prorrogado uma única vez, por mais 12 (doze) meses.

O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, por seus Anexos e eventuais retificações, será coordenado, acompanhado e executado pela Comissão designada pelo Prefeito.

A contratação temporária será regida por regime especial, considerando a necessidade temporária de excepcional interesse público. Todas as publicações oficiais serão divulgadas no Diário Oficial da FERMURN.

Clique aqui EDITAL 001/2024: Processo Seletivo Unificado 2024