PARNAMIRIM ABRE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A Prefeitura de Parnamirim está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais de saúde em caráter de urgência. O objetivo é atender necessidade temporária e excepcional de interesse público por meio da contratação por tempo determinado. São 61 vagas mais cadastro reserva para 17 especialidades.

As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira (18).

Confira os requisitos:

Arquiteto Fiscal da Vigilância Sanitária: nível superior + registro profissional;

Enfermeiro Obstetra: nível superior + pós graduação + registro profissional;

Bioquímico Citologista: nível superior + pós graduação + registro profissional;

Técnico em Segurança do Trabalho: nível médio + nível técnico + registro profissional;

Técnico em Citologia: nível médio + nível técnico + registro profissional;

Auxiliar de Farmácia: nível médio + experiência comprovada;

Médico Cardiologista Pediátrico, Médico Ecocardiografista Pediátrico, Médico Gastroenterologista Pediátrico, Médico Hematologista, Médico Neurologista, Médico Neurologista Pediátrico, Médico Alergologista, Médico Hepatologista, Médico Proctologista e Médico do Trabalho: nível superior + residência + registro profissional;

Médico Regulador: nível superior + registro profissional.

Todo o processo de seleção será online, com exceção da apresentação de documentos originais e assinatura do contrato, em caso de convocação. A documentação necessária e todas as demais informações podem ser consultadas nos editais, que estão disponíveis no Diário Oficial do Município desta terça-feira (16), edição DOM 4265.

INSCRIÇÕES PARA MÉDICOS – https://forms.gle/BMj9U95nFVyDeiFQ8

INSCRIÇÕES PARA OS DEMAIS CARGOS – https://forms.gle/se3LVGv72Yjhupbc6