PASTOR E OFICIAL DE JUSTIÇA JOSÉ CARLOS DEIXA A CIDADE DE GUAMARÉ

O Pastor e Oficial de Justiça José Carlos de Oliveira, muito conhecido por Zé Carlos, e sua família, oficialmente deixam a cidade de Guamaré após 14 (quatorze) anos de serviços prestados à Justiça Estadual na Comarca de Macau. Sendo um funcionário público que se dedicou a prestar relevante serviço a Guamaré, Baixa do Meio e Galinhos.

Vamos primeiramente falar do Pastor José Carlos de Oliveira (Pr. José Carlos).

Em junho de 2009, José Carlos foi indicado para instalar a Igreja de Cristo no Brasil – Campo Lagoa Nova (hoje Campo San Vale) na nossa Cidade, começando a instalação e implantação da hoje Congregação, na oficina do Ir. Irimar Ferreira como ponto de oração, depois missão e logo Congregação.

Lembro-me como se fosse hoje, do começo da Congregação na Rua Monsenhor José Tibúrcio, quando eu passava na frente do prédio e via o Pr. José Carlos e sua família juntamente com o Ir. Irimar e família realizando o culto a Deus, sem se importar com a quantidade de pessoa dentro do prédio.

Este fato me levou a querer conhecer o pastor e me congregar na ICB – Guamaré. Desde então fui muito bem recebido juntamente com a minha família.

A primeira atitude do Pr. José Carlos, foi procurar os pastores Nelson Barros (IEADERN – Guamaré) e Dijailso Ferraz (IBN – Guamaré) para comunicar a abertura de um novo templo evangélico na Cidade de Guamaré.

O Pr. Nelson Barros já conhecia José Carlos desde a Capital do Estado do RN, quando o hoje Pr. José Carlos foi liderado pelo Pr. Nelson Barros. Demonstrando assim um respeito muito grande pelos pastores que já estavam instalados em Guamaré. Bem como procurou os demais líderes religiosos das outras denominações.

O Pastor José Carlos sempre demonstrou uma enorme preocupação com a expansão do Reino bem como com o bem-estar dos irmãos em Cristo Jesus. Tinha sempre uma palavra de exortação, de incentivo e de encorajamento.

Uma das características marcante do Ir. José Carlos era desprendimento em servir. Ele recebia a prebenda pastoral, orava agradecendo, separava o dízimo e pedia para a tesouraria aplicar os 90% restante em ajuda aos irmãos.

O Pastor José Carlos fez parte da OMEG (Ordem do Ministros Evangélicos de Guamaré), onde a sua esposa Ir. Virelle Karmen (Pastora) foi secretaria. Em 2014, o Pr. José Carlos passou a direção da ICB-Guamaré para o Pr. Antônio Neto.

O Pastor pediu desligamento da ICB-Guamaré para deixar o Pr. Antônio Neto a vontade para implementar o seu estilo de dirigir a Congregação. O Pr. José Carlos foi convidado a ajudar na instalação do Centro de Treinamento Koinonia em Guamaré, tendo aceitado auxiliar ao Apostolo Antônio José nesta empreitada. Tendo ajudado na abertura e implantação da Igreja Koinonia em Guamaré, onde fez parte da diretoria ajudando o Pr. Mauricio Ramos e a Pra. Ana Ramos.

Sob a direção de Deus José Carlos, sua esposa e seu filho Yure Gabriel foram para São Paulo/SP participar de cursos e aperfeiçoamento, passando quatro anos estudando. Em São Paulo a família foi congregar no MCI (Ministério Consoladores de Israel) – Casa São Paulo. Tendo retornado para Natal.

Em contato com o Pr. José Carlos, ele disse que estava indo se congregar na Igreja Batista Canaã, com sede em Bom Pastor na Capital do Estado. Quanto ao Oficial de Justiça não há o que comentar.