OPERAÇÃO ÁGUA MOLE EM PEDRA DURA: POLÍCIA MILITAR PRENDE PELA 2ª VEZ HOMEM ACUSADO DE FURTO A QUIOSQUE DE ÁGUA EM BAIXA DO MEIO

Numa operação bem sucedida, denominada “Água mole em pedra dura”, o 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, sob a coordenação do Subtenente Jonhny Cruiff, prendeu com êxito na tarde desta sexta-feira (12), um homem suspeito de ter praticado um furto em um Quiosque de água na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré.

A ação se deu após o proprietário procurar a Polícia Militar através do plantão do telefone funcional, que por volta das 4h da manhã um homem e uma mulher, teriam furtado seu comércio. O casal teria violado o cofre levando uma quantia aproximada de R$: 500,00.

Segundo informações, populares teriam visto toda a ação dos criminosos e de logo comunicaram a vítima. A equipe da PM foi acionada e iniciou diligências pela comunidade que pendurou até o final da tarde, momento em que o suspeito foi visualizado em uma via pública.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “ao ser questionado pelos os agentes sobre o fato o homem não esboçou em nenhum tipo de reação, e confessou o crime a autoridade policial. Foi dado voz de prisão pelo crime de FURTO QUALIFICADO POR DANO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS (Art 155 do CPB). O suspeito foi conduzido a 61ª Delegacia de Polícia em Guamaré”. Comentou.

O acusado já foi preso pela Polícia Militar outra vez sendo sua 2ª passagem pela Justiça. A mulher suspeita continua sendo procurada, mas já foi identificada, segundo o Subtenente, é uma questão de tempo de colocada atrás das grades.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar