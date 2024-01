PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA RECEBE RECOMENDAÇÃO DO MPRN PARA CONTROLAR FREQUÊNCIA DE SERVIDORES

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) emitiu uma recomendação ao prefeito de João Câmara para que discipline o uso de ponto eletrônico digital por todos os servidores públicos municipais. A recomendação registra que é desejável que a medida, por meio de ato normativo, comece a ser implementada no prazo máximo de 90 dias.

A orientação, expedida pela Promotoria de Justiça da cidade, registrada que o controle da frequência deve ser feito por meio de um sistema biométrico, a ser implantado na sede da Prefeitura e em todos os demais órgãos municipais. Esse sistema deve estar efetivamente funcionando em junho de 2024 e será usado para monitorar a frequência de servidores efetivos ou comissionados, bem como de prestadores de serviço terceirizados.

O MPRN também recomenda que o sistema tenha a capacidade de armazenar informações sobre a frequência ao trabalho dos servidores, que ficarão registradas para a emissão de relatórios periódicos pelo período de cinco anos.

Por fim, o Ministério Público ressalta que as providências adotadas em face do que foi recomendado precisam ser comunicadas por escrito à Promotoria de Justiça de João Câmara. O descumprimento às medidas orientadas resultará na adoção das medidas judiciais e extrajudiciais necessárias.

Fonte: MPRN