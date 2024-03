PENÍNSULA DE GALINHOS RECEBERÁ AÇÕES DE PROJETO QUE CONTA COM PARCERIA DA PETROBRAS

De uma beleza paradisíaca, distante 142 quilômetros da capital do estado, a Península de Galinhos guarda paisagens intocadas pelo homem. De acordo com o senso de 2022, o município possui uma população de 2.100 habitantes. Nesta quarta-feira (23), a equipe de técnicos do Projeto Vale Sustentável, que tem a parceria da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, esteve na cidade para assinar o Termo de Parceria com a prefeitura.

A partir da assinatura do termo, o Projeto vai implantar ações de educação, agricultura, meliponicultura e atender as associações de pescadores e marisqueiras local. O Coordenador do Vale Sustentável, Elisângelo Fernandes, ressaltou a importância das atividades para a população.

“Essa será a primeira vez, desde a criação do Projeto, que nós iremos trabalhar com pescadores e marisqueiras, estamos com uma série de ações direcionadas a este público, como a doação de kits de pesca, EPIs e cursos na área de manipulação de pescado. O município também vai receber atividades voltadas para a agricultura familiar, como a implantação dos quintais produtivos compostos de mudas frutíferas e hortas agroecológicas. Para as escolas teremos ações de arborização, de educação ambiental, educação nutricional, plantio de hortas agroecológicas, além da realização de limpeza de praias e rios e arborização de áreas urbanas e rurais”, afirmou.

O gestor do município, Francinaldo Silva da Cruz – Irmão Naldo, como é popularmente conhecido, disse estar feliz com a parceria. “Ficamos muito satisfeitos com o apoio de vocês nestas atividades e estamos à disposição para contribuir com as ações. Sejam bem vindos a Galinhos”.

O encontro aconteceu na sede da prefeitura e contou com a participação dos Secretário de Pesca, Jadson Freire; do Secretário de Meio Ambiente, José Carlos Rodrigues; do Secretário de Governo, Alfredo França; do Secretário de Administração, Vivaldo Neto; e representando a Secretaria de Educação, a Assistente Administrativa, Larissa Raquel e a Nutricionista Thereza leite.

O projeto Vale Sustentável é uma realização da @anearnoficial em parceria com @petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

Península

É uma porção de terra cercada por água em três lados, enquanto o quarto lado está conectado à terra firme. Geralmente, uma península é uma extensão de terra que se projeta em um corpo de água, como um oceano, mar, lago ou rio. Essas formações geográficas podem variar em tamanho, desde pequenas penínsulas costeiras até grandes massas de terra, como a península Ibérica na Europa, a península Arábica no Oriente Médio ou a península da Flórida nos Estados Unidos. As penínsulas são importantes em termos de geografia, ecologia, economia e até mesmo estratégia militar, pois podem influenciar o comércio, a navegação e a vida das populações que nelas habitam.