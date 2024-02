POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE ESTUPRO E TRÁFICO DE DROGAS; HOMEM INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA EM MACAU

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM/Macau) deram cumprimento, nesta quinta-feira (01), a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, que estava foragido, suspeito de cometer o crime de estupro e ser integrante de uma organização criminosa. Ele foi preso no bairro Neópolis, em Natal.

De acordo com o inquérito, após ordem de missão pela autoridade policial, a equipe da DEAM/Macau, com o. apoio da 59° Delegacia Municipal de Macau e da 61° Delegacia Municipal de Guamaré, diligenciou no intuito de dar cumprimento ao mandado de prisão em desfavor do suspeito. O investigado também é procurado por integrar uma facção criminosa.

Ao adentrar na residência para cumprir o mandado, a equipe se deparou com uma enorme quantidade de drogas ilícitas. No momento em que foi preso em flagrante delito, foi conduzido à DENARC Natal para providências necessárias.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS