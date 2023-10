Polícia Militar de Guamaré apreende drogas em Baixa do Meio e recupera moto roubada

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré recuperou esta quarta feira (25), uma motocicleta com queixa de roubo/furto, e apreendeu certa quantidade de drogas na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré.

A ação se deu após os Policiais Militares visualizarem em patrulhamento dois homens em atitude suspeita numa motocicleta. Ao serem abordados, foi verificado que a placa da motocicleta tinha sido adulterada o numero final de 06 para 05. Ao verificar o número original foi constado que o veículo possuía restrição de roubo/furto.

Ao ser questionado sobre a posse do veículo o condutor afirmou ser de outra pessoa. A Equipe fez diligência até a casa do suposto proprietário, no conjunto Raimundo Avelino, quando visualizou o homem sentado em uma mesa na sala guardando uns papelotes de uma substância análoga a maconha em um recipiente de metal.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “ao ser questionado sobre a propriedade da moto, o homem afirmou categoricamente que seria o proprietário tendo comprado o veículo. Foi dada voz de prisão pelos crimes de RECEPTAÇÃO (Art 180 Caput do CPB), CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (Art 25 da Lei 11.343/2006) e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (Art 311 Caput do CPB). Os envolvidos foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar