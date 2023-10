Programação da TV Câmara traz mais transparência para as ações do Poder Legislativo

Com o objetivo de proporcionar uma maior interação do Poder Legislativo junto a sociedade de Guamaré, possibilitando a aproximação dos vereadores com o cidadão guamareense, criando assim, um canal permanente de comunicação entre os parlamentares e a comunidade, a TV Câmara já é considerada uma das marcas da atual gestão do presidente da Casa, o vereador Eudes Miranda.

A programação do canal, inicialmente, transmitida via YouTube, está no ar com as sessões ordinárias, entrevistas com os vereadores e conteúdo informativo. “Esse canal é muito importante para a divulgação do trabalho de todos os vereadores e vai levar ao ar também um material informativo, focando na prestação de serviços”, destacou o presidente, Eudes Miranda.

Para acompanhar o canal, basta acessar:

https://youtube.com/@camaramunicipaldeguamare7792?feature=shared

Com informações: Assecom/CMG.