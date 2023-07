Polícia Militar prende homem acusado tráfico de drogas em Guamaré

A 1ª CIPM através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, sob o comando do Subtenente Jonhny Cruiff, com apoio de vários policiais, conseguiu prender com êxito na noite deste Sábado (29), um homem acusado de tráfico de drogas em Guamaré.

A ação seu deu por volta das 22h na Rua Rural, na comunidade de Ponta de Salina, após os Policiais Militares visualizarem, durante patrulhamento um homem sentado, que ao perceber a presença da Equipe jogou uma sacola e tentou se evadir do local.

Realizada a abordagem, foi encontrada com o suspeito uma quantia de R$ 3.005,00 (três mil e cinco reais) e um celular. Verificado o objeto arremessado, os Policiais viram se tratar de uma sacola marrom contendo substâncias análogas a maconha e cocaína.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “dentro da sacola foram encontrados: 09 saquinhos contendo substâncias análogas a maconha e 03 saquinhos com substâncias análogas a cocaína além de várias outras embalagens para armazenamento. Ao ser questionado sobre o material o suspeito, que também já havia sido preso por traficar Loló, permaneceu calado. Foi dado voz de prisão pelo Crime de TRÁFICO DE DROGAS ( Art 33 da Lei 11.343/2006). O homem foi conduzido a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar