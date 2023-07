Ponto Biométrico: É legal, é lei, é sua segurança e seu grande aliado!

Evite mais surpresas desagradáveis no seu contracheque no final do mês, como aconteceu com muitos servidores referentes aos proventos do mês de julho, pago pela prefeitura de Guamaré ao funcionalismo no ultimo dia 28, e divulgado aqui pelo o portal.

O ponto eletrônico é lei, é obrigatório. É o único instrumento legal que garante a correta remuneração pelos dias trabalhados.

São através do ponto eletrônico que são extraídas todas as informações sobre a jornada de trabalho que serve para assegurar os direitos, e interfere diretamente na folha de pagamento, como faltas, horas extras, atrasos, horas não justificadas, complementação de horas, horas aprovadas e não aprovadas. É uma das regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Observo que alguns servidores veem o controle de ponto como algo ruim, que serve apenas para vigiar os funcionários. Mas a verdade é que o “vilão” garante a eficiência e assiduidade na prestação de serviços realizados dando segurança ao servidor público, e a própria prefeitura.

O sistema foi feito para ser “seguro” e foi projetado para registrar a presença dos servidores através de suas digitais, e não no CPF. Essa medida foi regulamentada pela Prefeitura de Guamaré, através do decreto 009/2019, revogando as disposições em contrário, especialmente aos Decretos 036/2015, 013/2016, 011/2017 e 023/2017.

O ponto eletrônico sempre foi um dos grandes desafios da gestão pública, mas o sistema biométrico é uma eficiente solução para aperfeiçoar a gestão de pessoas e aumentar a transparência nas relações de trabalho.

Nota do Blog

Recomendamos a todos os servidores da administração municipal que cumpra seu expediente na integra. Observando sempre o horário de entrada e saída do seu local de trabalho conforme consta no sistema.

Sugiro guardar seu comprovante de REGISTRO, caso precise em algum tempo comprovar sua PRESENÇA no setor.

O ponto eletrônico lhe assegura sua presença em seu local de trabalho para cumprir suas 40 horas diárias ou seu plantão de 24 horas.

Com o funcionamento do Ponto Eletrônico nas repartições públicas por parte da Prefeitura de Guamaré, o governo avança na política de profissionalização da administração Pública, mas é preciso mais cuidado por parte do governo na manutenção e fiscalização.

Por fim,

Fico aqui na torcida que o ponto biométrico de fato funcione para todos, sem exceção. Assim, a velha frase “dois pesos, e duas medidas”, nunca entrará neste caso em extinção.