Polícia recupera aproximadamente 30 celulares furtados no Mossoró Cidade Junina

Policiais militares prenderam na madrugada deste sábado (17) duas mulheres e recuperaram 27 celulares furtados do Mossoró Cidade Junina. A prisão da dupla aconteceu por volta das 3 horas em um posto de combustível nas proximidades do conjunto Wilson Rosado.

A viatura da Força Tática Extra realizava patrulhamento na área do festejo junino e foram informados sobre o furto de um aparelho celular naquele momento. A equipe iniciou rastreamento do aparelho que se encontrava em movimento pela BR 304.

Após realizar o patrulhamento na região, os agentes identificaram o veículo tipo Fiat Siena, cor prata de placa PMJ 7364, da cidade de Sobral. O carro estava sendo abastecido no posto. Os PMs realizaram a abordagem a duas mulheres que se encontravam no veículo e ouviram vários celulares tocando ao mesmo tempo.

Os policiais fizeram uma busca detalhada no automóvel e localizaram as mais de duas dezenas de aparelhos de diversos tipos e modelo. As presas foram identificadas como Silvani da Silva Souza e Francisca das Chagas Aprígio da Silva.

As mulheres, juntamente com o material apreendido, foram conduzidas para a Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis.