PONTO ELETRÔNICO: A IMPORTÂNCIA DO PONTO ELETRÔNICO NO AMBIENTE DE TRABALHO

Evite surpresas desagradáveis no seu contracheque no final do mês. O ponto eletrônico é lei, é obrigatório. É o único instrumento legal que garante a correta remuneração pelos dias trabalhados.

É através do ponto eletrônico que são extraídas todas as informações sobre a jornada de trabalho que serve para assegurar os direitos e interfere diretamente na folha de pagamento, como faltas, horas extras, plantões, atrasos, dentre outros. É uma das regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Alguns servidores veem o controle de ponto como algo ruim, que serve apenas para vigiar os funcionários. Mas a verdade é que o “vilão” garante a eficiência e assiduidade na prestação de serviços realizados dando segurança ao servidor público e a prefeitura.

O sistema é seguro e foi projetado para registrar a presença dos servidores através de suas digitais. A medida foi regulamentada pela Prefeitura Municipal de Guamaré, através do decreto 009/2019, revogando as disposições em contrário, especialmente os Decretos 036/2015, 013/2016, 011/2017 e 023/2017 e publicado no Diário Oficial dos Municípios.

O ponto eletrônico é um dos grandes desafios da gestão pública, mas o sistema biométrico é uma eficiente solução para aperfeiçoar a gestão de pessoas e aumentar a transparência nas relações de trabalho.

Nota do Blog

Seja você mesmo o exemplo, cumpra rigorosamente seu expediente no setor de trabalho, entregue seu melhor ao município que paga seu salário todo mês pelos os serviços prestados.

Não se importe com os prováveis espíritos, fantasmas ou vultos. O ponto é legal, é lei, é sua segurança e seu grande aliado, faça sua parte que sempre há alguém que enxergue que você é, e sempre foi um servidor eficiente e exemplar.