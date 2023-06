População de Guamaré é de 15.295 pessoas, aponta o Censo do IBGE

Portal G1/RN

A população da cidade de Guamaré (RN) chegou a 15.295 pessoas no Censo de 2022, o que representa um aumento de 23,31% em comparação com o Censo de 2010. Os resultados foram divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados do Censo também revelam que a população do Brasil é de 203.062.512, um aumento de 6,45% em relação ao Censo de 2010.

No estado do Rio Grande do Norte, a população é de 3.302.406, o que representa um aumento de 4,24% quando comparado ao Censo anterior.

No ranking de população dos municípios, Guamaré está:

na 33ª colocação no estado;

na 806ª colocação na região Nordeste;

e na 2.171ª colocação no Brasil.

A pesquisa do IBGE também aponta que a cidade em Guamaré tem uma densidade demográfica de 59,21 habitantes por km² e uma média de 3,11 moradores por residência.