PREFEITO USA AS REDES SOCIAIS PARA CONTESTAR RANKING DO PREVINE BRASIL E INTITULA NÚMEROS DE FAKE NEWS

O Prefeito Arthur Teixeira usou as redes sociais para retrucar a matéria postada pelo Blog Guamaré em Dia, intitulada “ENTRE AS PIORES: SAÚDE DE GUAMARÉ AMARGA A 111ª POSIÇÃO NO PREVINE BRASIL”, veiculada em 05/2/2024, instante em que, por meio de um post, externou: “Não é verdade que a saúde de Guamaré está entre as piores do RN no Previne brasil. Pelo contrário, a nota cresceu 25% em relação a 2020 e, em 2023, obteve a maior nota da história da saúde de Guamaré desde que o Previne Brasil foi criado.”

Contudo, é preciso destacar que a matéria não referenciou números, nem notas, nem percentuais de uma suposta evolução ou retração. Somente, mencionou a posição de Guamaré no ranking do Previne Brasil dentre os municípios do Estado, destacando a péssima colocação que sequer foi rebatida pelo gestor, não tendo negado a ocupação da 111ª posição, que na verdade, corrige-se, para 112ª posição.

É preciso esclarecer, que a curva histórica é negativa em termos de posição, mostrando que desde 2020 o município vem perdendo colações. Nos últimos quadrimestres de cada ano, Guamaré apresentou uma queda vertiginosa: iniciando em 2020 na 27ª posição; seguindo em 2021 para 55ª posição; passando em 2022 para 68º posição e em 2023 mergulhando para 112º posição:

O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, com avaliação somente a partir de 2020, no auge da pandemia. Todavia, nada que justifique a posição atual.

Os links a seguir, demonstra a realidade (por ano e quadrimestre) quanto a posição do município no ranking, sendo de livre consulta:

https://painel.versasaude.com.br/ranking-indicadores-previne-brasil

https://klebersolucoes.com.br/ranking-previne-brasil

https://esusfeedback.com.br/previne-brasil/lista

https://sisab.saude.gov.br/

É preciso esclarecer, que o blog tem compromisso com a população e a verdade. Já noticiou ao longo de sua biografia eventos dos mais diversos: favoráveis; desfavoráveis; agradáveis e desagradáveis, contudo, todos informativos. Tudo com a marca da credibilidade, por se tratar de um instrumento a favor da informação e da população.

Ser de verdade tem um preço, o blog sempre estará disposto a pagá-lo, não se incomodando com as críticas, pois sairia mais caro se agisse sendo inverídico, vivemos pelo apreço e zelo da nossa honestidade.

Nosso rompimento do governo não ocorreu para nos transformar em oposição, mas, pra ter liberdade, poder de se expressar de forma plena, pra não ser refém de causas pessoais. Somos da paz e sempre irei ser, não sou de guerra, em que pese vivermos em tempos difíceis em que a crítica construtiva é capaz de gerar um ataque insano.

Calma gente, sem ódio, esse pequeno informativo local o blog do povo, reconhece não ser nada para os gigantes dos poderes, mas, compreende ser enorme para levar a informação verdadeira e contribuir para o discernimento do nosso povo.