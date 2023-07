Prefeitura investe na formação de profissionais da educação com o projeto TEAncorando

A prefeitura de Guamaré por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou no último dia 28, mais uma etapa de formações do Núcleo TEAncorando, para um público de aproximadamente 400 professores, gestores e coordenadores escolares do município, tanto da rede pública quanto da privada.

A formação e o projeto são coordenados pela Dra. Renata Ferraz, fonoaudióloga, neuropsicopedagoga, analista do comportamento e Especialista em intervenção precoce e TEA.

O Núcleo TEAncorando é um projeto inovador e com formato pioneiro no Brasil lançando durante a Semana do Bebê 2022, promovendo o acompanhamento desde a gestação, possibilitando o diagnóstico e a intervenção precoce.

O Núcleo direciona ações e políticas públicas específicas para as crianças autistas, unificando o trabalho realizado nas secretarias de Saúde, Assistência Social, Esporte e Educação.

A ação contou também com a participação da Secretaria de Saúde garantindo a oportunidade de vacinação para os profissionais.

Assecom/PMG