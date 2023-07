Receita paga hoje 3º lote de restituição do IR

A Receita paga nesta segunda-feira (31) mais um lote de restituição do Imposto de Renda. O terceiro. Desta vez, serão contemplados contribuintes prioritários – ou seja, aqueles que, por exemplo, fizeram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via PIX – e também os não-prioritários que entregaram o Imposto de Renda até o dia 23 de março.

Nesse terceiro lote também estarão as restituições residuais de exercícios anteriores. Ao todo, serão mais de 5,6 milhões de contribuintes que vão receber a restituição corrigida em 2,07%. O valor chega a R$ 7,5 bilhões.

A consulta foi aberta na semana passada, mas se você ainda não sabe se está nesse lote, é só acessar a página da Receita na internet, no gov.br/receita federal ou ainda no aplicativo. Quem tiver pendências pode aproveitar para retificar a declaração.

E se, por algum motivo, o dinheiro não entrar na conta, fique tranquilo, ele fica disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Depois desse prazo é preciso fazer uma requisição no portal e-CAC, da Receita Federal.

