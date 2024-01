SEGURANÇA E CABO DA PM SÃO MORTOS EM SUPERMERCADO DE IELMO MARINHO

Um grupo formado por pelo menos cinco criminosos matou um segurança de supermercado a tiros durante a manhã deste domingo (7) em Ielmo Marinho, cidade da região Agreste do Rio Grande do Norte. Conforme informado pela Polícia Militar, um cabo da reserva também foi baleado no local e foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso ocorreu na Avenida Principal, na localidade de Umari. Ainda conforme informado pela PM, os criminosos chegaram ao estabelecimento em um carro preto. Um deles disparou e atingiu o segurança. Ele (identificado pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia pelas iniciais P. S. C. P.) não resistiu e morreu ainda no local.

O cabo, após também ser atingido pelos disparos, foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento em Macaíba, cidade da Grande Natal. Mas ele (identificado como Sebastião Antônio de Lima) não resistiu aos ferimentos. Em nota divulgada pelas redes sociais na noite de domingo, a PMRN lamentou a morte de Sebastião e afirmou que “se solidariza com os seus familiares e amigos externando os sentimentos de mais profundo pesar”.

Os criminosos não foram localizados até a publicação desta matéria. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Tribuna do Norte