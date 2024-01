NOVA PARABÓLICA DIGITAL GARANTE TRANSMISSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO PARA ASSISTIR ÀS OLIMPÍADAS E OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS EM 2024

Quem utiliza a parabólica tradicional para ver TV deve substituir o aparelho pela nova parabólica digital para acompanhar as grandes atrações no mundo do esporte com imagem e som de qualidade

Nada mais irritante do que o sinal de TV falhar bem na hora em que o time favorito está marcando aquele golaço. Quem usa a parabólica tradicional costuma conviver com chiados, chuviscos e fantasmas na tela que tiram do sério, sobretudo os amantes de esportes. Esse tipo de transtorno está com os dias contados com a nova parabólica digital.

O ano de 2024 será repleto de grandes eventos esportivos, entre eles as Olimpíadas, marcadas para ocorrer de 26 de julho a 11 de agosto em Paris. Imagine poder assistir às competições e torcer pelos atletas do Brasil em casa, ao vivo e com imagem e som em alta definição? Sem falar em competições como a Copa América e a Copa do Mundo de Fórmula 1.

Em breve, as parabólicas convencionais deixarão de funcionar. Isso significa que quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital não conseguirá mais assistir à TV. Para não perder nenhum lance importante no mundo dos esportes e outros programas de TV, é preciso substituir o aparelho antigo pela nova parabólica digital o quanto antes.

No comércio, o kit digital – com antena, cabos e receptor – custa entre R$ 300 e R$ 500. No entanto, famílias de menor renda inscritas em algum programa social do Governo Federal têm direito a receber o equipamento gratuitamente, desde que estejam inscritas no CadÚnico e tenham uma parabólica tradicional em pleno funcionamento.

Quem está fazendo a substituição gratuita dos equipamentos é a Siga Antenado, entidade sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel para apoiar a população de menor renda durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku). Mais de 1 milhão de instalações da nova parabólica digital já foram realizadas desde julho do ano passado.

Para saber se tem direito à instalação da nova parabólica digital, a população deve entrar no site da Siga Antenado (www.sigaantenado.com.br) ou ligar para o número 0800 729 2404, que também funciona como WhatsApp, para fazer o cadastro e obter a nova parabólica digital.