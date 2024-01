ADRIANO DIÓGENES E SUA IMPORTÂNCIA PARA GUAMARÉ

O farmacêutico bioquímico Adriano Diógenes, natural de Porto alegre, conseguiu desenvolver grandes feitos para Guamaré. Seja na área da saúde onde conseguiu reconhecimento nacional através dos investimentos que fez nessa importante pasta, na época que foi secretário de SAÚDE do município.

Além disso, Adriano Diógenes foi eleito prefeito de Guamaré no ano de 2018, com especialização em gestão pública conseguiu deixar grande legado administrativo e obras realizadas. Adriano deixou a cadeira do executivo municipal com umas das maiores aceitação popular de um prefeito em Guamaré.

Hoje morador de Guamaré, Adriano se sente em casa, nessas terras que o acolheu tão bem. O pensamento de Adriano Diógenes para a política em Guamaré, é à médio e longo prazo. Desde ano passado Adriano vem desenvolvendo ações e ideias para melhoria das problemáticas que o município vem sofrendo nos últimos anos, em especial na gestão familiar de Hélio Willamy.

Para o ano de 2024 Adriano pretende entrar de forma oficial na política em Guamaré. Ele defende uma oposição forte e unida na cidade. Há algum tempo Adriano Diógenes vem saindo nas ruas e ouvindo a população, bem como trazendo investimentos para Guamaré.

Adriano Diógenes e Mozaniel Rodrigues

Visto inúmeras vezes ao lado de Mozaniel Rodrigues, o líder da oposição em Guamaré. Muito se fala na cidade na união dos dois. MOZANIEL Rodrigues já foi prefeito e tem bagagem na política o que seria a ideal para Adriano Diógenes.

O que se sabe dá união dos dois:

À união dos dois já aconteceu, segundo rumores na cidade, apesar que de maneira não formal. O que deixa os militantes dos dois lados na cidade com vários questionamentos e até pensamento de uma possível ruptura com Mozaniel Rodrigues. Algo que Adriano descarta. Em lives, Adriano Diógenes já falou sobre o papel da oposição em Guamaré, no qual ele defende uma OPOSIÇÃO FORTE E UNIDA.

À união com MOZANIEL RODRIGUES tudo indica que aconteça formalmente na convenção em julho. Na ocasião onde eles poderão divulgar também o mega projeto de gestão administrativa que os dois têm para Guamaré.

