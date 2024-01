TRAGÉDIA EM SANTO ANTÔNIO: SUSPEITO DE ASSASSINATO E ADVOGADA SÃO EXECUTADOS PRÓXIMOS A DELEGACIA

A cidade de Santo Antônio, no Agreste do Rio Grande do Norte, foi cenário de uma tragédia na tarde desta terça-feira (30), quando um homem suspeito de assassinar o vaqueiro Vitor Costa no último final de semana foi morto ao lado de sua advogada.

O indivíduo, conhecido apenas como “Gordinho da Batata”, acabava de ser apresentado na delegacia e deixou o local na companhia de sua advogada, Brenda Oliveira. Os dois tiveram o carro interceptado e foram alvos de uma execução a tiros a poucos metros da delegacia, orquestrada por pelo menos quatro homens armados que fugiram em motocicletas. A advogada dirigia o HB20 branco e, após ser atingida, colidiu com um ônibus.

A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte (OAB-RN), através do presidente Aldo Rabelo, confirmou a morte da advogada Brenda Oliveira.

Morte de vaqueiro

A tragédia ocorreu em meio às investigações sobre o assassinato de Vitor Costa, vaqueiro que foi morto a tiros durante uma vaquejada na cidade. O patrão de Vitor, identificado como Marquinhos de Várzea, faleceu de infarto logo após receber a notícia do homicídio do funcionário.

O jovem Vitor Costa foi assassinado com um tiro nas costas durante uma vaquejada.

Seu patrão, Marquinhos de Várzea morreu vítima de infarto ao saber da notícia.

