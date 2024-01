POLICIA MILITAR DE GUAMARÉ DIVULGA BALANÇO POSITIVO DE OCORRÊNCIAS EM 2023

O 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré apresentou nesta terça-feira (30), o balanço de todas as Ocorrências Policiais Militares atendidas no ano de 2023 na cidade de Guamaré.

Em um quantitativo de 1.604 (mil, seiscentos e quatro ocorrências) a Polícia Militar esteve prestando o primeiro auxilio a população em todos os bairros, assentamentos e distritos da cidade. A partir dos gráficos você poderá ter conhecimento:

Tipos de Ocorrências: Você poderá verificar quais os tipos de ocorrências que mais aconteceram no município;

Quantidades de ocorrências por bairros de Guamaré: você poderá verificar quais os bairros com maiores incidências de ocorrências e verificar a posição do seu bairro no ranking geral;

Apreensões: Aqui terá um breve resumo de todas as apreensões feitas pela Polícia Militar no ano de 2023. Como resultado, teremos menos armas e drogas nas ruas deixando a cidade assim cada vez mais segura;

Atendimentos de Amparo à Mulher: Neste gráfico você poderá verificar as quantidades de ocorrências envolvendo Violência contra a Mulher no município e se alertar ao grande número de atendimentos, as mulheres em situação de vulnerabilidade, por mês. A comparação abre um alerta a população e as vítimas que poderão cooperar no combate a este crime através de denúncias;

Atendimentos de Amparo a Menores: Neste gráfico você poderá verificar as quantidades de ocorrências envolvendo menores de idade no município. Sendo um grupo de grande vulnerabilidade a população pode e deve ajudar denunciando os crimes cometidos contra crianças e adolescentes.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “reassumimos o compromisso diário com cada cidadão guamareense para sermos uma Força presente em defesa de toda a população. Agradecemos a cada pessoa que se juntou a nós no combate a criminalidade, através das suas denúncias, por uma Guamaré mais segura”. Comentou.

Com informações da Policia Militar

Veja aqui as ocorrências por gráfico: