VEREADOR É PRESO EM FLAGRANTE POR SUSPEITA DE ASSASSINATO NO CEARÁ

Vereador Neto Carneiro (PL-CE), lotado na Câmara Municipal de Choró, foi preso em flagrante, nessa segunda-feira (29/1), por suspeita de assassinato. O crime ocorreu na manhã de segunda perto de um posto de gasolina no bairro Cohab, em Quixadá, interior do Ceará.

A vítima era um homem de 36 anos. Horas após o homicídio, o parlamentar e mais três suspeitos — dois homens e um adolescente de 17 anos— foram capturados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). A informação foi confirmada pelo Metrópoles.

Em nota enviada ao Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE) informou que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo em um comércio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma equipe policial interceptou o veículo dos suspeitos e apreendeu duas pistolas e 23 munições. Os adultos enfrentam a acusação de homicídio doloso e o menor por ato infracional análogo ao mesmo crime.

Metrópoles