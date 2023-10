28 de outubro – Dia do Servidor Público, aquele que trabalha para a sociedade

Ser servidor é ter a missão de dar o melhor de si, tendo o bem-estar da população como objetivo. É testemunhar as mudanças e transformações sociais com um olhar privilegiado – e que por isso mesmo exige grande sensibilidade e capacidade de se colocar no lugar do outro.

A figura do servidor humaniza o processo de diálogo das esferas do poder público com a sociedade, o que é muito valioso para qualquer país democrático. Sem pessoas, a figura das instituições são apenas um conceito.

Parabéns a todos os servidores públicos do nosso Brasil, especialmente aos servidores públicos municipais de Guamaré.

Edson Rocha – Presidente do Sindserg