O Programa Saúde na Escola (PSE) Promove o Bem-Estar e o Desenvolvimento dos Estudantes de Guamaré

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma iniciativa que visa à integração permanente da educação e da saúde para melhorar a qualidade de vida da população. Seu principal objetivo é contribuir para a formação integral dos estudantes através de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com o intuito de enfrentar as vulnerabilidades que afetam o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.

As ações do PSE 2023 tiveram início em 18 de setembro, com um enfoque especial na escovação supervisionada e na aplicação tópica de flúor. Na semana seguinte, foram realizadas atividades voltadas para a prevenção e controle das arboviroses. Agora, nesta etapa, que teve início em 6 de outubro, as equipes concentraram os esforços na promoção de uma alimentação saudável, prevenção da obesidade e promoção da atividade física. As atividades continuam até o mês de novembro, com foco nas questões de saúde mental e vacinação.

Todas as escolas da rede municipal e estadual de ensino do município estão sendo beneficiadas por esse programa abrangente. Isso representa uma cobertura significativa, atingindo mais de 4 mil alunos e contribuindo para a formação de toda a comunidade escolar em questões relacionadas à saúde.

O PSE é uma demonstração do compromisso da Prefeitura de Guamaré com o bem-estar e o desenvolvimento de seus jovens cidadãos. Ao abordar uma ampla gama de questões de saúde, o programa visa não apenas à educação, mas também ao fortalecimento da saúde e ao futuro brilhante de nossos estudantes.

Assecom/PMG