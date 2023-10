Polícia Militar prende mulher por ameaça, agressão e desacato em Guamaré

A 1ª CIPM, através do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na tarde deste sábado (28), uma mulher suspeita de ameaçar e agredir uma jovem no distrito de Baixa do Meio, além de desacatar a Equipe Policial.

A ação se deu por volta das 13h140, após os Policiais Militares receberem uma denúncia, de que duas mulheres estariam discutindo. A Equipe foi ao local e falou com a vítima que relatou estar sendo ameaçada pela suspeita.

Os Policiais foram até a jovem, acompanhados pela vítima, esclarecer os fatos quando. A mulher bastante alterada confirmou as acusações recebidas e disse que se a vitima passassem em frente a sua residência bateria nela até mata-la.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “bastante alterada a suspeita desferiu um tapa no rosto da vítima na frente da Equipe. Enquanto conduzida a Delegacia a suspeita ainda desacatou os PMS. A mulher já tem um grande histórico policial de várias ocorrências com ameaça e vias de fato, inclusive, arrancando parte da orelha de outra vítima com uma mordida em uma ocorrência no início do ano. A mulher foi conduzida a 5ª DRPC em Macau onde foi presa em flagrante pelos crimes de VIAS DE FATO (Art 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), AMEAÇA (Art 147 do CPB) e DESACATO (Art 331 do CPB)”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar