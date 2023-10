O Cuiabá venceu o Botafogo no Estádio Nilton Santos por 1 a 0, gol de Isidro Pitta em falha do goleiro Lucas Perri. O Dourado fez o gol na única finalização na direção do gol que fez em toda a partida. Por outro lado, o Alvinegro finalizou 29 vezes, sendo nove na direção do gol, e não conseguiu marcar.