A FORÇA DO POVO TEM SIDO O COMBUSTÍVEL DO ANIVERSARIANTE DO DIA

Ainda a tempo, o advogado e vereador, Edinor Albuquerque, comemora mais uma primavera com saúde e muita disposição, ao lado da sua família e amigos, e merece deste espaço em nome do povo guamareense coros de parabéns.

Edinor tem base consolidada em todo o município, onde presta relevantes serviços a população como vereador e advogado criminalista. O parlamentar está em seu terceiro mandato consecutivo, um politico que é reconhecido pelos os serviços que tem prestado a população.

Como advogado, Edinor tem se destacado nas defesas de seus clientes na área criminal. Uso como empréstimo as palavras de Beatriz Mello ao dizer: “Um advogado bem qualificado nunca tem medo de desafios”. E aqui pra gente.. Esse cara bacana gosta de desafios.

Como vereador, é visível o crescimento popular mesmo com todas as dificuldades que ele tem enfrentado no cenário politico para sobreviver, e lutar por sua reeleição na câmara. A força do povo tem sido seu combustível de continuar firme e de pé, lutando por dias melhores para todos.

Parabéns hoje, felicidade sempre!