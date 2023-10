Campanha de Multivacinação continua em Guamaré

A campanha de Multivacinação começou no ultimo dia 7 de outubro, e segue firme e forte até o dia 21 de outubro. Precisamos ampliar a proteção da população guamareense de crianças e adolescentes até 15 anos de idade.

Portanto, se você tem criança ou adolescente de até 15 anos de idade em casa, então procure a sua UBS ou o seu agente de saúde para atualizar toda a carteira do Calendário Nacional de Vacinação do seu baixinho, com imunizantes como BCG, poliomielite, tríplice viral e pentavalente; e também contra a covid-19, gripe e febre amarela.

Não deixe seu baixinho de fora do Movimento Nacional pela Vacinação, vacina é vida. Vacina é pra todos!

Assecom/PMG