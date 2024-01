CORREGEDORIA-GERAL DO MPRN PROMOVE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM AREIA BRANCA NO DIA 22 DE FEVEREIRO

A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) vai realizar no dia 22 de fevereiro, na cidade de Areia Branca, a primeira audiência pública do ano de 2024. O momento tem como objetivo ouvir a população da região e aprimorar a atuação ministerial. O evento será realizado das 9h às 11h, no auditório da Câmara Municipal da cidade, que fica localizada na rua Coronel Liberalino, 170, no Centro de Areia Branca.

Além de Areia Branca, a audiência pública regional abrangerá as Promotorias de Justiça de Mossoró, Baraúna, Upanema, além de atender as populações das cidades de Serra do Mel, Grossos, Porto do Mangue, Governador Dix-sept Rosado e Tibau.

Para que o evento cumpra a sua finalidade de interlocução comunitária e social, a Corregedoria-Geral e a Ouvidoria do MPRN estarão à disposição de quaisquer interessados com o objetivo de ouvir notícias, sugestões ou reclamações acerca do funcionamento das unidades do Ministério Público do Rio Grande do Norte, visando ao aperfeiçoamento dos serviços prestados pelas promotorias de justiça que integram a região.

Para outras informações, sugestões e críticas, o cidadão pode entrar em contato com a Corregedoria-Geral pelo (84) 98863-4582 e pelo e-mail [email protected].

Fonte: MPRN