“Eu sou o ex mais amado do Brasil”, diz Bolsonaro na sessão da ALRN

“Eu sou o ex mais amado do Brasil, ninguém tenha dúvida disso, porque o povo nunca me deixou de lado”, declarou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em discurso realizado na tarde desta quinta-feira (30), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN), onde recebeu homenagens em sessão solene em alusão ao Dia dos Motoclistas. Ele disse ainda que o “povo brasileiro” sente sua falta e fez críticas a gestão Lula (PT).

Em seu discurso, Jair Bolsonaro enfatizou a importância das pessoas compararem os ministros atuais com os ministros durante o seu governo.

“Comparem os atuais ministros com os ministros do meu tempo. Vocês sabem que é o atual ministro do Desenvolvimento regional? Quase ninguém sabe. O nosso está aqui. A gente tem que escolher as pessoas por competência e, por coincidência, um terço dos meus ministros eram do Nordeste e Rogério Marinho era um desses. Será que alguém consegue citar o nome de cinco ministros do atual governo? Não consegue. A não ser, por algum escândalo”, frisou.

Segundo o ex-presidente destacou que está ao lado do povo, que se sente querido.

“Esse carinho que vocês tem comigo, fico muito emocionado, lisonjeado e honrado, é realmente algo que ficou marcado entre nós, a espontaneidade, a maneira de falar com vocês, a marca do que ficou e foi feito no (meu) governo. Estávamos indo muito bem, até que resolveram trocar, e esse alguém não foi o povo brasileiro, mas vamos em frente”, ressaltou.

Aos motociclistas, Bolsonaro criticou a volta da cobrança do DPVAT, que vai de encontro aos anseios da economia popular.

Entre os presentes, o senador Rogério Marinho e os deputados federais General Girão e Sargento Gonçalves, além do presidente da Assembleia em exercício, deputado Tomba Farias (PSDB) e deputado Luiz Eduardo (SD).

Tribuna do Norte