NOTA OFICIAL: Esclarecimento sobre denúncia de suspeita de venda indevida de medicamentos

A Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré comunica publicamente que tomou conhecimento, nesta quinta-feira (30), de uma denúncia de suspeita de venda não autorizada de medicamentos que deveriam ser fornecidos gratuitamente pela Farmácia da Gente. A suposta ilegalidade foi atribuída a um funcionário da empresa que presta serviços ao município na referida unidade. E a secretaria já iniciou a abertura de um processo administrativo para esclarecer os fatos, apurar responsabilidades e, se necessário, punir os envolvidos de maneira exemplar.

É crucial ressaltar que, sob nenhuma circunstância, a rede municipal realiza ou autoriza cobranças ou compensações financeiras para a entrega de medicamentos, materiais e insumos providos pela Farmácia da Gente, tanto na unidade central quanto nas unidades de saúde. O sistema municipal de saúde distribui mais de 325 mil medicamentos por ano, incluindo aqueles que não fazem parte do rol obrigatório do SUS, todos gratuitamente. Destacamos o compromisso da gestão municipal em não tolerar desvios, especialmente na área da saúde, onde prestamos um serviço essencial reconhecido pela excelência e confiança da nossa população.

Aproveitamos a oportunidade para enfatizar a importância da Ouvidoria Municipal, disponível no site oficial da Prefeitura de Guamaré através do link guamare.rn.gov.br. Por meio dela, qualquer cidadão pode fazer denúncias, críticas, solicitações, sugestões, elogios e pedidos de informação de forma identificada, sigilosa ou anônima. Portanto, se você tem conhecimento e provas de alguma conduta indevida na prestação dos serviços públicos municipais, denuncie à Ouvidoria para que os fatos sejam apurados e as medidas necessárias tomadas. Fiscalizar é um dever de todos!

Guamaré/RN, 30 de novembro de 2023

Fabricio Morais

Secretário Municipal de Saúde