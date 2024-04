FLÁVIO MENTE PARA O POVO MAIS UMA VEZ; E NÃO SERÁ CANDIDATO A PREFEITO DE MACAU

Tomado pelo desespero e por seus pré-candidatos colocarem ele na parede dizendo que se ele não divulgar seu candidato até o dia 30 irão pular do barco, Flávio tenta iludir o povo que é candidato, mas como mentira tem pernas curtas ele não conseguiu.

Flávio pagou uma multa eleitoral no valor de 30 mil reais para tirar uma certidão eleitoral e divulgar que seria candidato para acalmar seu povo e iludir a população, só que Flávio além de estar com os direitos políticos cassados ele ainda permanece filiado ao MDB, partido da base governista, o mesmo MDB que ele afirmou na terça-feira em um PodCast que a nominata do MDB e merda pra ele é a mesma coisa.

Lembrando que o prazo para filiação partidária se encerrou no último dia 06 de abril.

Caso Flávio não tivesse com os direitos políticos cassados e pudesse ser candidato só restaria a ele duas opções. 1° ser candidato a vereador na nominata do MDB que ele chamou de Merda. 2° tentar ser o vice candidato na chapa do Prefeito Zé Antônio.

Essa é mais uma mentira desmascarada de Flávio Veras nessa eleição de Macau. E já se fala pela cidade que o mesmo está sendo conhecido pelo apelido de Flávio Mentirinha.

