Guamaré se consolida como melhor DOMINGRAU da galera do RN

A arena de eventos do conjunto Vila Maria em Guamaré ficou pequena para tanta gente. Pilotos que chegaram à cidade com suas famílias de vários munícipios do RN, e de outros estados para participar e prestigiar o evento esportivo e beneficente.

Boa parte chegou ainda na sexta-feira (26), e se hospedou em pousadas da cidade gerando renda no comércio local, oportunidade que desfrutando das belezas, das praias e orla de Guamaré.

Record de público

O DOMINGRAU 3.0 era um evento muito aguardado do ano e aconteceu neste domingo (28), batendo recorde de público e de arrecadação de alimentos não perecível, que serão doados a instituições beneficentes.

O evento contou com o apoio Prefeitura Municipal de Guamaré, através das secretarias de governo, e ajudou os organizadores do DOMINGRAU a preparar um ambiente digno, lindo, organizado, proporcionando mais conforto, diversão e segurança para todos.

Doação de alimento

Para participar, cada piloto fez a doação de 2 kg alimentos não perecíveis no ato da inscrição, e assinou ao receber a pulseira de identificação o termo de responsabilidade, que lhe dar o acesso livre a arena. As inscrições foram realizadas no próprio local do evento pela equipe organizadora.

Os alimentos arrecadados serão doados a instituições beneficentes que foi decidida por unanimidade pela equipe do DOMINGRAU. Os shows no palco ficaram por conta de DJ Jari – DJ Jhon – Pedro CH – Boy da Potência, e O gordinho dos paredões.

Segurança pública

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, a Secretaria Municipal de Segurança, garantiram a ordem pública. Uma ambulância UTI do Hospital Manoel Lucas de Miranda, ficou de plantão no local durante todo evento.

Não houve badernas e acidentes graves, apenas quedas leves de pilotos, o uso de capacete e tênis foi obrigatório na arena fechada de apresentações. Fato amplamente divulgado pela equipe organizadora.

O evento foi prestigiado pelo o presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, os vereadores Carlos Câmara, Daniel do Sub, Diego de Lisete, dentre outras autoridades politicas, que puderam de perto contemplar a dimensão do evento do Domingrau.

Gratidão – I

Segundo o coordenador do DOMINGRAU Jonatan Dantas: “Só tenho a agradecer a Deus, a minha família, a minha esposa Neyara, ao meu pai e minha mãe, a minha irmã, a toda equipe da organização, a cada um dos envolvidos neste projeto, pois ninguém faz um evento de tamanha proporção sem a ajuda da família e dos amigos. Agradeço o apoio ao prefeito Arthur Teixeira, em nome das secretarias envolvidas, como Secretaria do Gabinete Civil, Secretaria de Segurança e Defesa Patrimonial, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Turismo e a Secretaria de Esporte, minha gratidão por todo o apoio e suporte, em nos ajudar a fazer o bem. Juntos conseguimos arrecadar quase 3 toneladas de alimentos não perecíveis que serão doados a instituições beneficente, essa conquista é nossa maior recompensa de todo esforço. Muito obrigados a todos que nos ajudaram”.

Gratidão – II

“Sou grato a Deus, que através deste evento beneficente conseguimos com muito trabalho e dedicação, o apoio da equipe e de muitos amigos movimentar e aquecer o comércio local, vendedores ambulantes, restaurantes e pousadas, trazendo o movimento na cidade, e alegria para o povo guamareense que saíram de suas casas para prestigiar o evento na arena do Vila Maria que ficou pequena para tanta gente”, Comentou.

Gratidão – III

Agradeço ao secretário de obras Igor Montenegro, ao engenheiro Bruno, a pessoa de Batatinha que cuidou com zelo da limpeza antes e após o evento. Na segurança pública, ao Subtenente Jonhny Cruiff, ao secretário de segurança Francinildo Nunes Cabral, ao comandante da Guarda Municipal Jabnea Batista e toda Guarda Municipal, ao coordenador da Defesa Civil Daniel, dentre outras pessoas que ajudaram direto e indiretamente.

Comércio aquecido

“Ei, você aí! Me dá um dinheiro aí! Me dá um dinheiro aí…” A divertida marchinha “Me dá um dinheiro aí” representa bem o otimismo dos comerciantes, vendedores ambulantes e donos de pousadas e restaurantes em Guamaré, com as vendas neste domingo em razão da realização do evento considerado pela população nas redes sociais como sucesso absoluto.

Os pilotos, seus familiares e visitantes compraram nos comércios e vendedores ambulantes e com o movimento aqueceram a economia do município. O dinheiro girou na cidade, um exemplo para que aconteçam mais eventos que agrade aos olhos de quem assista e em contra partida venha aquecer a economia local.

Gratidão – IV

Agradeço as autoridades pelas as recomendações feitas para realização deste grande evento, aos apoiadores e patrocinadores. Em especial ao meu amigo e prefeito Arthur Teixeira, um ser humano incrível, que ama fazer o bem sem olhar a quem, elevo de coração os nossos sinceros agradecimentos em nome da população que apoiou e abraçou essa grande festa esportiva e beneficente.

Gratidão – V

Agradeço a imprensa local, regional, aos blog da cidade e região, aos digitais influencer pela linda cobertura do evento. Vocês são top!

Grau de rua é arte, traz alegria, movimenta o comércio, aquece a economia, e isto foi mais uma vez provado neste domingo com a realização do grande sucesso do evento Domingrau 3.0.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: