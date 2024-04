IRÃ DIZ QUE ATAQUE A ISRAEL ENCERRA RESPOSTA SOBRE EMBAIXADA NA SÍRIA; DRONES SÃO INTERCEPTADOS

O Irã disse na Organização das Nações Unidas (ONU) que o seu ataque de drones a Israel foi uma resposta ao ataque do país ao consulado iraniano em Damasco e que “o assunto pode ser considerado concluído”.

Mais de 100 drones foram lançados em direção ao território israelense. Com ajuda dos Estados Unidos, a interceptação de parte dos artefatos ocorreu ainda durante a noite deste sábado.

A Missão Permanente do Irã nas Nações Unidas em Nova Iorque afirmou que a ação foi uma resposta à “agressão israelita contra as nossas instalações diplomáticas em Damasco”.

“No entanto, se o regime israelense cometer outro erro, a resposta do Irã será consideravelmente mais severa. É um conflito entre o Irã e o regime israelense desonesto, do qual os Estados Unidos devem ficar longe!”, disse a Missão Permanente do Irã.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, declarou que o “malicioso regime sionista” será punido.

Supostos aviões de guerra israelense bombardearam o consulado do Irã em Damasco, na Síria, no dia 1º de abril, num ataque que o Irã disse ter matado sete conselheiros militares.

Além de Israel, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, culpou os Estados Unidos no ataque pelo apoio dado ao país.

CNN