Pedro Avelino: Guarda Municipal receberá investimento de R$ 550 mil em equipamentos

O prefeito de Pedro Avelino, Alexandre Sobrinho, assinou nesta quarta-feira (28) uma ordem de serviço para a compra de equipamentos para a Guarda Municipal do município. O investimento na ordem de R$ 550 mil está sendo viabilizado com recursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), através de um convênio firmado com o Governo Federal.

Dentre os equipamentos que estão sendo adquiridos estão uma van 0 km, uma viatura para se somar ao efetivo, drones, mais equipamentos de proteção para os agentes, dentre outros itens. A iniciativa demonstra o compromisso da atual administração com a segurança pública da cidade; e a captação de recursos para esse e outros fins só é possível pelo fato de Pedro Avelino ser adimplente em todas as esferas.

A aquisição desses equipamentos é mais uma das muitas ações realizadas pela gestão de Alexandre Sobrinho. A Guarda Municipal, inclusive, é uma criação da administração atual, o que evidencia ainda mais o comprometimento em garantir a proteção dos cidadãos e a manutenção da ordem pública local.