Policia militar presenteia menino que sonhava em ter um kit esportivo de futsal

Na última terça-feira (24), um garotinho de apenas 11 anos chamou atenção na porta da Câmara de Vereadores de Guamaré. Naquela tarde, não houve sessão por falta de quórum.

O garoto pediu a guarnição de policiais que estavam na frente do prédio sede do Legislativo, que eles realizassem um sonho dele. Ele disse que queria ganhar um kit de futsal para jogar bola com os colegas.

Ciente da inegável importância do esporte, que livra muitos do mundo das drogas, os agentes sentiram-se tocado pelo o pedido, e no quanto um simples ato poderia mudar aquela situação.

Sensibilizados, os PMs perguntaram onde ele morava, e levaram a criança de volta para casa e entregou aos seus pais. Emocionado com aquele pedido, um dos agentes disse: “Eu já fui criança, tive sonhos pequenos como o seu, quinta-feira, nós vamos trazer a sua chuteira, meão e a caneleira, pode esperar que nós vamos vim aqui na sua casa”, concluiu.

Ontem, o garoto acordou feliz com a chegada da viatura e os PMs que lhe entregaram o kit esportivo prometido. O gesto dos agentes nos deixa uma grande lição, que qualquer sonho de uma criança, que seja pequeno ou grande, não importa, o importante é fazer o bem, sem olhar a quem. .

A Policia Militar de Guamaré reafirma o compromisso em não apenas proteger a sociedade, mas de estar próxima daqueles que podem construir um futuro melhor para todos.

Parabéns aos bravos e guerreiros PMs pela atitude!