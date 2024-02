PREFEITO ARTHUR TEIXEIRA VAI À CÂMARA E DESTACA AVANÇOS E DESAFIOS NA ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO NA CÂMARA

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira, fez a leitura da sua mensagem durante a abertura do ano legislativo na Câmara Municipal, na tarde desta terça-feira, 20 de fevereiro, durante sessão que contou com a presença de vereadores, secretários da prefeitura, a vice-prefeita Eliane Guedes e a população em geral.

Arthur Teixeira destacou os desafios enfrentados e os avanços alcançados pelo município ao longo do último ano. Em sua fala, o prefeito expressou sua gratidão aos presentes, reconhecendo a importância do trabalho conjunto entre o Poder Executivo e o Legislativo Municipal. Ele ressaltou a parceria e o apoio dos vereadores na formulação, discussão e aprovação das políticas públicas em benefício da cidade e da população, destacando a importância da harmonia entre os poderes.

Teixeira enfatizou os desafios enfrentados durante o ano anterior, especialmente diante das mudanças estruturais e políticas que impactaram diretamente o equilíbrio financeiro das prefeituras. No entanto, destacou a determinação da gestão em manter o padrão de serviços oferecidos à população, buscando alternativas inteligentes para enfrentar os desafios econômicos e sociais.

O prefeito ressaltou o compromisso da administração municipal em investir em áreas essenciais como saúde, educação e assistência social. Ele destacou os números expressivos de investimentos na saúde, com destaque para a ampliação dos serviços e a premiação pela excelência no combate à tuberculose e na avaliação do programa Previne Brasil.

Além disso, Arthur Teixeira enfatizou os avanços na educação, com a entrega de novas unidades escolares e a implantação do ensino em tempo integral. Ele também destacou os investimentos em esporte, lazer e segurança pública, ressaltando o compromisso da gestão em promover o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida dos guamareenses.

O prefeito também ressaltou as obras de infraestrutura com destaque para reconstrução da RN-401, uma obra aguardada há mais de 20 anos e que se tornou uma realidade graças aos esforços da prefeitura e a parceria com o Governo do RN.

O prefeito encerrou sua mensagem reafirmando o compromisso de garantir o presente e conquistar o futuro para Guamaré. Expressou sua gratidão aos servidores públicos, à vice-prefeita Eliane Guedes, aos secretários municipais, aos vereadores e à população, conclamando a todos a continuarem trabalhando juntos em prol do município.