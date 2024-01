PREFEITURA DIVULGA CALENDÁRIO DE PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS PARA O EXERCÍCIO 2024

A Prefeitura Municipal de Guamaré divulgou na edição de hoje (11), do Diário Oficial do Município (DOM), através do Decreto: 001/2024 – as datas dos pontos facultativos nas repartições públicas da administração municipal direta, indireta, autárquica e fundacional para o exercício 2024.

O Decreto Municipal deverá ser cumprido sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais e leva em consideração os feriados nacionais, estaduais e municipais estabelecidos em Lei.

Confira o Calendário:

01 DE JANEIRO DE 2024

Confraternização universal (feriando nacional)

20 DE JANEIRO DE 2024

São Sebastião (feriado municipal)

12 DE FEVEREIRO DE 2024

-Carnaval (ponto facultativo)

13 DE FEVEREIRO DE 2024

Carnaval (ponto facultativo)

14 DE FEVEREIRO DE 2024

Quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até às 14 horas)

28 DE MARÇO DE 2024

Semana Santa (ponto facultativo)

29 DE MARÇO DE 2024

Semana Santa – Paixão de Cristo (feriado nacional)

21 DE ABRIL DE 2024

Tiradentes (feriado nacional)

01 DE MAIO DE 2024

Dia mundial do trabalho (feriado nacional)

06 DE MAIO DE 2024

Emancipação política de Guamaré (ponto facultativo)

07 DE MAIO DE 2024

Emancipação política de Guamaré (feriado municipal)

30 DE MAIO DE 2024

Corpus Christi (feriado nacional)

31 DE MAIO DE 2024

Corpus Christi (ponto facultativo)

29 DE JUNHO DE 2024

Dia de São Pedro (ponto facultativo)

15 DE AGOSTO DE 2024

Nossa Senhora dos Navegantes (feriado municipal)

16 DE AGOSTO DE 2024

Nossa Senhora dos Navegantes (ponto facultativo)

19 de agosto de 2024

Colonização Portuguesa – Origem de Guamaré (ponto facultativo)

20 DE AGOSTO DE 2024

Colonização Portuguesa – Origem de Guamaré (ponto facultativo)

07 DE SETEMBRO DE 2024

Independência do Brasil (feriado nacional)

03 DE OUTUBRO DE 2024

Memória dos Protomártires de Uruaçu e Cunhaú (feriado estadual)

04 DE OUTUBRO DE 2024

Memória dos Protomártires de Uruaçu e Cunhaú (ponto facultativo)

12 DE OUTUBRO DE 2024

Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil (feriado nacional)

28 DE OUTUBRO DE 2024

Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

02 DE NOVEMBRO DE 2024

Finados (feriado nacional)

15 DE NOVEMBRO DE 2024

Proclamação da República (feriado nacional)

20 DE NOVEMBRO DE 2024

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

08 DE DEZEMBRO DE 2024

Nossa Senhora da Conceição (feriado municipal)

24 DE DEZEMBRO DE 2024

Véspera de Natal (ponto facultativo)

25 DE DEZEMBRO DE 2024

Natal (feriado nacional)

31 DE DEZEMBRO DE 2024

Véspera do ano novo (ponto facultativo)

Clique aqui e veja o Decreto Municipal: Decreto Municipal nº 001.2024